Le Premier ministre rencontre le gouverneur de la BOK

Photo : YONHAP News

Au cours de son entretien avec le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), ce matin, le Premier ministre a souligné l’importance de la coopération entre l’exécutif et la banque centrale afin de stabiliser le taux de change et l’inflation. Kim Min-seok a ensuite proposé à Rhee Chang-yong de maintenir une communication et une collaboration étroites sur les dossiers en cours.Le chef du gouvernement a également promis de faire de son mieux pour que l’élan de la reprise économique se poursuive, contribuant ainsi à la stabilisation de la vie quotidienne des citoyens. Il a cité, comme chantiers prioritaires, la lutte contre la hausse des prix des denrées alimentaires, la dynamisation des économies régionales, ainsi que le développement du potentiel de croissance à travers la transition vers l’intelligence artificielle et la promotion d’une « économie super-innovante ».De son côté, le gouverneur de la BOK a déclaré que son institution examinerait des mesures de réforme structurelle visant à la fois à assurer la stabilité de la vie économique à court terme et à renforcer les perspectives de croissance à moyen et long terme, tout en intensifiant sa communication avec le gouvernement.Cet entretien intervient dans un contexte économique mitigé, marqué d’une part par des signes de redressement de la demande intérieure et d’autre part par des pressions inflationnistes et la flambée du taux de change du won face au dollar.