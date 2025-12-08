Mono-ménage : plus d’un foyer sur trois ne compte qu’un seul membre

Photo : YONHAP News

Selon les statistiques publiées aujourd’hui par l’Agence nationale des données et des statistiques, la Corée du Sud comptait l’an dernier 8,045 millions de foyers d’une seule personne, soit environ 36 % de l’ensemble des ménages. Cela confirme les chiffres déjà publiés fin novembre par le ministère de la Santé et l’augmentation de ce mode de vie.En détail, par tranche d’âge, les personnes de 70 ans et plus sont les plus nombreuses à vivre seules (19,8 %), suivies des moins de 29 ans (17,8 %), des sexagénaires (17,6 %) et des trentenaires (17,4 %). Chez les femmes, ce sont celles de 60 ans et plus qui sont le plus concernées (47,7 %) tandis que chez les hommes, ce sont les moins de 39 ans (39,6 %).Sur le plan géographique, quatre foyers comptant un seul membre sur dix vivent dans la région de la capitale. A Séoul, leur part atteint 39,9 %, proportion la plus élevée du pays, suivie par Daejeon, puis par les provinces de Gangwon et de Chungcheong du Nord.Par ailleurs, en 2025, 48,9 % des mono-ménages ont déclaré se sentir souvent ou parfois seules, un niveau supérieur de 10,7 points à celui de l’ensemble des foyers. La part de ceux se disant satisfaits de leurs relations interpersonnelles s’élève à 51,1 %, soit 4,4 points de moins que la moyenne générale de 55,5 %.