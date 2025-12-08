Livre blanc chinois sur le désarmement : la dénucléarisation de la péninsule n’est plus mentionnée

Photo : YONHAP News

La Chine a dévoilé, le 27 novembre, un nouveau livre blanc avec pour titre « Le contrôle des armements, le désarmement et la non-prolifération dans la nouvelle ère ». Une édition actualisée du document similaire, publié en septembre 2005.Cette nouvelle version ne fait plus état du « soutien à la dénucléarisation de la péninsule coréenne », ce qui intrigue sur le changement de la position de Pékin à cet égard. Toutefois, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a défendu une position cohérente et claire, c’est-à-dire que l’empire du Milieu reste toujours en sa faveur.Cependant, le quotidien hongkongais South China Morning Post (SCMP) a rapporté, en citant des experts, que la Chine est engagée en priorité dans une rivalité stratégique avec les Etats-Unis. Par conséquent, elle serait revenue sur sa position traditionnelle de s’opposer à la nucléarisation de son allié nord-coréen pour le reconnaître implicitement comme un Etat doté d’armes atomiques.A noter également que la Maison Blanche n’a pas mentionné, elle non plus, le désarmement nucléaire de la péninsule dans sa « stratégie de sécurité nationale (NSS) », publiée le 5 décembre.