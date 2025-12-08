Livre blanc chinois sur le désarmement : la dénucléarisation de la péninsule n’est plus mentionnée

La Chine a dévoilé, le 27 novembre, un nouveau livre blanc avec pour titre « Le contrôle des armements, le désarmement et la non-prolifération dans la nouvelle ère ». Une édition actualisée du document similaire, publié en septembre 2005.
Cette nouvelle version ne fait plus état du « soutien à la dénucléarisation de la péninsule coréenne », ce qui intrigue sur le changement de la position de Pékin à cet égard. Toutefois, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a défendu une position cohérente et claire, c’est-à-dire que l’empire du Milieu reste toujours en sa faveur.
Cependant, le quotidien hongkongais South China Morning Post (SCMP) a rapporté, en citant des experts, que la Chine est engagée en priorité dans une rivalité stratégique avec les Etats-Unis. Par conséquent, elle serait revenue sur sa position traditionnelle de s’opposer à la nucléarisation de son allié nord-coréen pour le reconnaître implicitement comme un Etat doté d’armes atomiques.
A noter également que la Maison Blanche n’a pas mentionné, elle non plus, le désarmement nucléaire de la péninsule dans sa « stratégie de sécurité nationale (NSS) », publiée le 5 décembre.