Lee Jae Myung réitère la nécessité de dissoudre des organisations religieuses anticonstitutionnelles

Le président de la République a réaffirmé la nécessité de dissoudre les organisations religieuses ayant enfreint la Constitution. Lors du conseil des ministres de ce matin, Lee Jae Myung s’est ainsi exprimé en faisant le point sur l’état d’avancement de l’examen de cette mesure. Il l'avait ordonnée une semaine plus tôt en visant des fondations religieuses soupçonnées d’avoir violé le principe de laïcité inscrit dans la loi fondamentale.Selon le chef de l’Etat, toute organisation ayant commis des actes contraires à la Constitution et à la loi, donc répréhensibles, devrait faire l’objet d’une dissolution, à l’instar des sanctions auxquelles sont soumis les individus pour des actes criminels ou antisociaux.Le ministre de la Législation, Cho Won-cheol, a pour sa part précisé que le démantèlement d’une organisation religieuse pourrait être décidé en cas de violations systématiques, graves et répétées, en vertu de l’article 38 du code civil.Par ailleurs, le président a rappelé les enjeux des réformes structurelles en cours dans six secteurs clés, dont la réglementation, les retraites et le marché du travail, en admettant que tout changement suscite des résistances. Il a ensuite proposé de faire de 2026 une année de « grand élan national » grâce aux progrès en la matière.Enfin, Lee Jae Myung a salué les records d’exportation réalisés par le secteur alimentaire, tout en promettant son soutien pour faire de cette filière un levier stratégique de l’expansion à l’étranger.