Coupang : perquisition au siège de l'entreprise

Write: 2025-12-09 14:00:32Update: 2025-12-09 14:49:38

Photo : YONHAP News

L'équipe d'investigations sur la cybercriminalité de l'Agence nationale de police de Séoul a procédé, ce matin, à une perquisition au siège de Coupang, afin de recueillir des éléments liés à la fuite des données personnelles de 33,7 millions de clients. Dix-sept enquêteurs ont été mobilisés pour saisir les supports et documents numériques nécessaires à l’enquête.

Selon la police, cette opération constituait une mesure indispensable pour clarifier les circonstances de l’incident. Elle a précisé que les éléments obtenus serviraient à identifier les auteurs de la violation, les voies de compromission ainsi que les causes de la divulgation des données, permettant de reconstituer l’ensemble des faits.

Parallèlement, une action collective a été intentée aux États-Unis contre la société mère immatriculée dans l’État du Delaware. Le cabinet d’avocats américain chargé de cette procédure a annoncé hier, lors d’une conférence de presse à Manhattan, qu’il prévoyait de déposer une plainte devant un tribunal local afin de réclamer des dommages et intérêts punitifs contre Coupang.
