Korail : suspension de la grève

Photo : YONHAP News

Le syndicat national des cheminots (KRWU) a conclu, ce matin, un accord provisoire avec la direction du Korail, l’entreprise publique des chemins de fer. La grève illimitée qui devait débuter ce matin a donc été suspendue.Le KRWU a déclaré avoir trouvé un terrain d’entente sur plusieurs points, dont la normalisation des primes de performance, lors de la reprise des négociations, hier soir à 22h. Il a expliqué avoir décidé de suspendre son action pour limiter au maximum la gêne pour la population et a précisé que les discussions se poursuivent afin de réduire les divergences sur les questions salariales.De son côté, le patronat a annoncé que l’ensemble des lignes fonctionneront normalement aujourd’hui.Pour rappel, une séance de négociation avait eu lieu hier à 15h, mais elle avait été rompue au bout de trente minutes. Les cheminots avaient alors annoncé une grève générale illimitée à partir de 9h aujourd'hui.