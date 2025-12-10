Démission du ministre des Océans soupçonné de corruption liée à l’Eglise de l’Unification

Photo : YONHAP News

Chun Jae-soo, cerné par l’affaire de corruption impliquant l’Eglise de l’Unification, a exprimé son intention de démissionner de son poste de ministre des Océans et de la Pêche, qu’il occupe depuis juillet. Il a fait cette annonce surprise ce matin aux journalistes, à son retour de New York où il participait à l’assemblée générale de l’Onu sur les océans et le droit de la mer.Selon la présidence, le chef de l’Etat doit bientôt accepter sa démission. C’est la première fois depuis son l’investiture qu’un ministre en exercice se retire. Les deux hommes ne se seraient pas coordonnés avant cette annonce.Celui qui est aussi député du Minjoo, la formation au pouvoir, est soupçonné d’avoir perçu des pots-de-vin de la part de la secte Moon. En août dernier, lors d’une audition par l’équipe du procureur spécial chargé d’enquêter sur l’ex-Première dame, Kim Keon-hee, l’ex-numéro deux du groupe religieux a témoigné avoir soudoyé dans le passé des hommes politiques non seulement du Parti du pouvoir du peuple (PPP), mais aussi du Minjoo. Actuellement jugé en détention dans le cadre de cette investigation, Yun Young-ho a précisé avoir offert 40 millions de wons en espèces ainsi que deux montres de luxe à Chun Jae-soo entre 2018 et 2020, afin de s’assurer son concours pour la participation de l’église à un projet de tunnel sous-marin entre la Corée du Sud et le Japon.Le ministre démissionnaire nie les faits et dénonce une histoire aberrante. Mais il a souhaité quitter ses fonctions pour agir la tête haute et pour ne pas perturber son ministère et le gouvernement de Lee Jae Myung.Plusieurs autres noms du camp au pouvoir ont également été cités dans cette affaire dont le chef du Service national du renseignement (NIS), Lee Jong-seok, et le ministre de la Réunification, Chung Dong-young.Hier, le premier a annoncé avoir rencontré une fois Yun Young-ho en 2022, à sa demande, dans un institut de recherche, où il travaillait. Il a ajouté que leur conversation était consacrée à la Corée du Nord. Aujourd’hui, dans un message adressé aux journalistes, le second a lui aussi reconnu l'avoir rencontré une fois au siège de son église, à Gapyeong, à environ 60 km de Séoul, le 30 septembre 2021. Il a tenu à préciser avoir alors échangé simplement sur la réunification de la péninsule, n’avoir occupé à l’époque aucune fonction publique, ni avoir reçu une somme d’argent ou un cadeau. Pour rappel, Chung Dong-young avait également dirigé le ministère de la Réunification entre 2004 et 2005.