25e anniversaire du Prix Nobel de la paix : Lee Jae Myung rend hommage à Kim Dae-jung

Photo : YONHAP News

Hier, à l’occasion du 25e anniversaire de l’attribution du prix Nobel de la paix à Kim Dae-jung, le président de la République a déclaré qu’il prendrait la clairvoyance de l’ancien chef de l’Etat comme boussole pour faire confiance au peuple et avancer selon sa volonté.Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Lee Jae Myung a souligné que cette distinction constituait un hommage et un témoignage de respect de la communauté internationale envers une vie consacrée à la démocratie, aux droits humains et à la paix dans la péninsule coréenne. Il a aussi rappelé que la Corée du Sud avait pu devenir une puissance numérique et un leader culturel grâce à l'ancien lauréat. Selon lui, le défunt président avait construit l’autoroute de l’information malgré la crise financière asiatique de 1997 ainsi que respecté et encouragé la culture et les arts en les soutenant sans interférer.L'actuel dirigeant a poursuivi en affirmant que, grâce au tout premier transfert pacifique du pouvoir, les bases de la démocratie s’étaient renforcées, ce qui avait permis au pays de surmonter la menace d’insurrection de l’hiver dernier. Il a enfin souligné que les sud-Coréens méritaient pleinement de se tenir aux côtés de Kim Dae-jung pour recevoir le prix Nobel de la paix.De son côté, le Premier ministre a exprimé l’espoir de voir revenir un nouveau printemps de paix sur la péninsule coréenne. Lors de son discours prononcé hier à la bibliothèque Kim Dae-jung de l’université Yonsei, Kim Min-seok a déclaré que le gouvernement s’efforcerait de relancer le dialogue et les échanges intercoréens, de bâtir une coexistence pacifique et d’établir une relation fondée sur une croissance partagée.