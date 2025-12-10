Exportations : +17,3 % sur les 10 premiers jours de décembre

Photo : YONHAP News

Entre le 1er et le 10 décembre, les exportations ont augmenté de 17,3 % sur un an pour atteindre 20,6 milliards de dollars. Selon les chiffres publiés ce matin par le Service des douanes, les exportations quotidiennes moyennes se sont élevées à 2,42 milliards de dollars, en hausse de 3,5 %. La période comptait 8,5 jours ouvrés, soit un jour de plus que l’an dernier.Les semi-conducteurs, l’un des principaux produits d’exportation de la Corée du Sud, ont largement porté la croissance, avec une progression de 45,9 %. Leur part dans les exportations totales était de 25,6 %, en hausse de 5 points. Les produits pétroliers (+23,1 %) et les appareils de communication sans fil (+25,1 %) ont eux aussi enregistré des hausses à deux chiffres. En revanche, les voitures particulières (–5,7 %) et les navires (–47,7 %) ont reculé.Parmi les principaux destinataires, les exportations vers la Chine, le Vietnam, l’Union européenne et Taïwan ont progressé. Celles vers les Etats-Unis ont en revanche diminué de 3,2 %, notamment, en raison du recul des ventes de voitures, affectées par les droits de douane.De leur côté, les importations ont augmenté de 8,0 % sur la même période, à 20,6 milliards de dollars. Les importations ayant légèrement dépassé les exportations, la balance commerciale des dix premiers jours du mois affiche un déficit de 70 millions de dollars.