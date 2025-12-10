Séoul et Washington plaident pour la coopération en matière de sécurité économique

Photo : Foreign Minstry / Yonhap

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu, hier à Washington, leur dixième Dialogue économique de haut niveau (SED), un dispositif consultatif visant à échanger régulièrement sur la coopération économique entre leurs autorités diplomatiques.La seconde vice-ministre des Affaires étrangères, Kim Jin-ah, et son homologue américain, Jacob Helberg, ont conduit les deux délégations. Lors de leurs discussions, ils ont souligné l’importance du renforcement des mesures conjointes de sécurité économique et de la garantie d'une chaîne d’approvisionnement fiable. Il s’agit plus particulièrement de travailler main dans la main pour lutter contre les politiques et les pratiques déloyales.Les deux vice-ministres ont également abordé l’utilisation de la compétitivité industrielle en vue d’aider les zones en conflit à rétablir leur stabilité économique. A ce propos, Jacob Helberg a mentionné le plan de paix perpétuelle de Donald Trump en Ukraine et au Moyen-Orient, avant de souhaiter que Séoul apporte son soutien pour leur reconstruction.Selon le département d’Etat américain, les deux parties ont en outre reconfirmé les détails des accords convenus lors des deux sommets entre leurs dirigeants. A cette occasion, les Etats-Unis s'étaient engagés à coopérer pour permettre à la Corée du Sud d'enrichir de l'uranium et de retraiter le combustible nucléaire usé. Sur cette question, avant la réunion, Kim Jin-ah avait déclaré qu’elle allait évoquer avec son interlocuteur la nécessité de mettre à exécution cette promesse au plus vite.