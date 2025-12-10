Aller au menu Aller à la page

Economie

Séoul examine les impacts de la baisse des taux directeurs de la Fed américaine

Write: 2025-12-11 11:35:31Update: 2025-12-11 14:33:57

Séoul examine les impacts de la baisse des taux directeurs de la Fed américaine

Photo : YONHAP News

Quelques heures après la réduction d’un quart de point des taux directeurs de la Fed américaine, le gouvernement sud-coréen a convoqué une réunion visant à faire le point sur ses impacts sur les marchés financiers. Le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances, Lee Hyoung-il, ainsi que les représentants de la Banque de Corée (BOK) et des régulateurs financiers y étaient présents. 

Les participants ont alors indiqué que les politiques monétaires des grands pays divergent et que l’incertitude est élevée sur les marchés. Ils ont alors estimé que si les Etats-Unis continuent à baisser leurs taux d’intérêt, le Japon relèvera bientôt les siens. Par conséquent, les marchés mondiaux deviendraient plus volatils. 

Toujours selon ces décideurs politiques, sur le plan national, la place boursière montre une stabilité relative, mais les taux d’intérêt des obligations du Trésor augmentent et les fluctuations des marchés des changes sont préoccupantes. Selon eux, il faudra surveiller de près l’évolution des politiques monétaires des principaux pays, de leurs indicateurs économiques, ainsi que de leurs marchés.
