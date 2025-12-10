Un sous-marin sud-coréen accueille un marin canadien pendant un exercice

Photo : YONHAP News

Le sous-marin sud-coréen Ahn Mu (SS-Ⅲ) a embarqué un membre d’équipage de la marine canadienne, dans le cadre de l’entraînement conjoint Séoul-Washington qui se tient au large de Guam. C'est la première fois qu'un étranger monte à bord d'un submersible de classe Dosan Ahn Chang-ho en exercice.Pendant la manœuvre organisée entre le 5 et le 10 décembre, les marins sud-coréens ont expliqué les procédures d’exploitation du navire et ses performances à l’adjudant-chef Etienne Langlois, maître principal de la Force sous-marine canadienne.Le Canada prévoit actuellement de commander 12 sous-marins diesel, afin de remplacer les quatre de classe Victoria, dont le retrait est prévu au milieu des années 2030.Dans ce contexte, le consortium Hanwha Ocean-HD Hyundai Heavy Industries a proposé son bâtiment de 3 000 tonnes « Jangbogo-III Batch II ». Il est sélectionné dans la liste restreinte avec le constructeur allemand ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ottawa recevra les propositions finales des deux candidats d’ici début mars, avant d’annoncer son choix en mai.