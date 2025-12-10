NDAA : la Chambre des représentants américaine adopte le texte

Photo : YONHAP News

La Chambre des représentants américaine a voté hier un texte de compromis avec le Sénat sur la loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA) pour 2026, par 312 voix pour et 112 contre. Le texte sera désormais soumis au vote du Sénat et doit être signé par Donald Trump avant son entrée en vigueur.En l’approuvant, les députés ont autorisé un montant record de 901 milliards de dollars de dépenses militaires annuelles, 8 milliards de plus que demandé par l’exécutif. Mais ils ont interdit à celui-ci d’utiliser le budget notamment pour réduire le nombre de GI's en Corée du Sud en dessous de leur niveau actuel de 28 500, une première en cinq ans.Même restriction pour les actions liées au futur transfert à Séoul du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre en déroutant l’accord convenu entre les deux pays.