Parti des travailleurs : Kim Jong-un rend une « conclusion importante » lors de la réunion plénière

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a rendu, hier, une « conclusion importante » lors de la deuxième journée de la réunion plénière du Parti des travailleurs, destinée à préparer le 9e congrès de ce dernier prévu au début de l'année prochaine. C'est ce qu'a rapporté ce matin l'agence de presse officielle nord-coréenne.La KCNA n’a toutefois pas révélé les détails de cette conclusion, probablement parce que les discussions pourraient se prolonger jusqu'à l'évènement, attendu en janvier ou février prochains. Celui-ci doit dévoiler les grandes orientations politiques du régime pour les cinq prochaines années, notamment vis-à-vis des Etats-Unis et de la Corée du Sud.Par ailleurs, Kim Jong-un s’est rendu hier à l’ambassade de Russie pour rendre hommage à l’ambassadeur Alexandre Matsegora, récemment décédé. D’après la KCNA, il l'a décrit comme un diplomate compétent qui a apporté une contribution remarquable à l'histoire d’amitié entre Pyongyang et Moscou et déclaré qu'il était regrettable de le perdre à un moment où les relations bilatérales entrent dans une phase historique cruciale.