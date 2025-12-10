Début des présentations des chantiers majeurs pour 2026 des ministères et des organismes publics

Photo : YONHAP News

Les ministères et les organismes publics sous leur tutelle commencent aujourd’hui à exposer au président de la République les axes prioritaires de leurs projets pour 2026. L’occasion pour eux de faire également le point sur le bilan des six premiers mois de la présidence de Lee Jae Myung.Les ministères de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’Emploi et du Travail ainsi que l’Agence nationale des données et des statistiques ouvrent le bal dans la cité administrative de Sejong, situé dans le centre du pays, où siègent la majorité des ministères.Celui de l’Economie doit présenter le cap de ses politiques, les mesures à prendre pour stabiliser le marché des changes, pour assouplir les obligations imposées aux conglomérats de ne pas créer leur propre institution bancaire, ou encore pour doper les investissements dans les industries de pointe.Quant à celui de l’Agriculture et celui de l’Emploi, ils doivent tenir informé le chef de l’Etat, respectivement, de la gestion des prix et de la lutte contre les accidents de travail. Toutes ces séances sont retransmises en direct sur YouTube et sont suivies de débats libres.