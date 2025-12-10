Andy Kim critique que la NSS néglige la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le sénateur américain Andy Kim a exprimé sa préoccupation sur la Stratégie de sécurité nationale (NSS) de la Maison Blanche, dans laquelle ni la Corée du Nord ni la question de sa dénucléarisation ne sont mentionnées. Lors d’un point presse organisé hier au Capitole à Washington, il a déclaré que la question de la péninsule coréenne était traitée avec moins d’importance, et que cette version de l'administration Trump était désastreuse.Selon le démocrate, la NSS actuelle ne correspond pas à ce que les Etats-Unis devraient avoir, et que c'est de facto une tentative d’abandonner leur leadership mondial. Il s'est dit inquiet que cette stratégie conduise à retirer des ressources de régions cruciales comme la péninsule coréenne pour les réaffecter selon des priorités mal définies.Andy Kim a également critiqué que le nouveau document ne qualifie pas la Russie comme une menace et ne donne pas de direction claire sur les enjeux majeurs, ce qui risque de réduire la statue des Etats-Unis d’une puissance mondiale à une puissance régionale, et de pousser Washington et ses alliés à une voie dangereuse.Enfin, à propos de la perspective selon laquelle un rôle plus important sera demandé à la Corée du Sud pour la dissuasion contre la Chine, notamment la défense de Taïwan, le sénateur d'origine coréenne a affirmé que Washington ne devait pas faire une telle demande unilatérale, et qu'il existait suffisamment d’espace pour discuter ensemble la manière de faire face aux défis dans cette région.