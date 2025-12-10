Sondage : 6 sud-Coréens sur 10 considèrent la Corée du Nord comme un Etat à part entière

Photo : YONHAP News

79,4 % des sud-Coréens estiment qu’il est plus important pour les deux Corées de coexister pacifiquement sans guerre que de réaliser la réunification. C'est ce que révèle l'enquête publiée aujourd'hui par le ministère de la Réunification.Concernant l’idée de reconnaître les deux Corées comme deux pays distincts tout en maintenant une coexistence pacifique, 69,9 % se sont déclarés favorables. A ce sujet, le ministre de la Réunification a déclaré, hier lors d’un point presse, qu’il était convaincu qu’une majorité écrasante de la population soutient l’idée d’une coexistence pacifique. Chung Dong-young a ensuite dénoncé une déformation politique de traiter cette approche comme absurde ou de la qualifier d’abandon de la réunification.Par ailleurs, 64,6 % des répondants partagent l’idée selon laquelle la Corée du Nord constitue un Etat à part entière. S’agissant de la perception du régime, le plus de sondés l'ont considéré comme un partenaire de coopération avec 42,6 %. Viennent ensuite un objet de méfiance, un adversaire et une entité à soutenir. Concernant la réunification, 62 % l'ont jugée nécessaire.En outre, huit personnes sur dix déclarent être au courant des « deux Etats hostiles », relations intercoréenne définie par Pyongyang, et 77,8 % portent un regard négatif sur cette position.Le sondage a été réalisé par téléphone par Gallup-Corée, à la demande du ministère, auprès de 1 005 adultes entre le 2 et le 8 décembre. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de ±3,1 points.