Météo : le froid de retour

Une vague d'air froid est arrivée sur la Corée du Sud au cours de la nuit. Elle a amené avec elle de la neige, notamment sur la côte est et dans le Chungcheong du Nord. Les flocons devraient toutefois arrêter de tomber dans la matinée. Mais les nuages persisteront sur une grande majorité du pays aujourd'hui.Cet air froid a également fait chuter les températures. Ce vendredi matin, il fait -3°C à Séoul et Jeonju, -4°C à Daejeon, -1°C à Gwangju et Daegu, 1°C à Gangneung ainsi que 6°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu 7°C dans la capitale, 5°C à Gangneung, 8°C à Daegu, 9°C à Daejeon, 10°C à Busan et Jeonju ainsi que 11°C à Gwangju.Ce week-end, de la pluie et de la neige sont attendues sur l'ensemble du pays avec une nouvelle baisse des températures.