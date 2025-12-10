Seoul Metro : grève évitée grâce à un accord de dernière minute

Photo : YONHAP News

Les négociations entre la direction et les syndicats de Seoul Metro, l’opérateur des lignes 1 à 8 de la capitale, se sont terminées au dernier moment. Un accord a été signé ce matin vers 6h avec la première organisation syndicale, affiliée à la Confédération coréenne des syndicats (KCTU).Les discussions, entamées hier, se sont poursuivies jusqu'à l'aube. Faute d'accord pour réduire les divergences, le syndicat a d'abord annoncé y mettre un terme à 3h30 et maintenir sa grève. Cependant, après une nouvelle proposition de la direction, un terrain d'entente a été trouvé, annulant l'action prévue aujourd'hui. Le trafic était donc normal ce matin dans le métro de la capitale.Les deux parties sont convenues de procéder rapidement à l’embauche de 820 nouveaux employés et de rétablir une hausse salariale de l’ordre de 3 %, conformément aux directives applicables aux organismes publics. La normalisation du salaire de base et l’amélioration des conditions de travail ont également été revues.Les négociations avec le deuxième syndicat, affilié à la Fédération nationale des syndicats coréens (FKTU), ont également été abouties vers 6h35. Celles avec le troisième devraient suivre la même voie.