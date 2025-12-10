Terraform Labs : Kwon Do-hyung condamné à 15 ans de prison aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district sud de New York a condamné le fondateur de Terraform Labs, Kwon Do-hyung, à 15 ans de prison pour fraude liées à l'émission de la stablecoin TerraUSD. L’accusé a reconnu sa culpabilité pour les accusations de complicité de fraude et de fraude via des réseaux de communication.Le Parquet américain avait demandé 12 ans d'incarcération dans le cadre de la négociation de peine, mais le tribunal a prononcé une sanction plus lourde. Les procureurs ont également saisi 19 millions de dollars et d'autres biens du trentenaire sud-coréen.Le département américain de la Justice ne s'étant pas opposé à une demande de transfert, l'homme d'affaires pourrait donc être extradé vers la Corée du Sud à sa demande après avoir purgé la moitié de sa peine aux Etats-Unis. Il y est également inculpé pour violation de la loi sur les marchés financiers.Pour rappel, Kwon Do-hyung avait été arrêté en mars 2023 au Monténégro et extradé vers les Etats-Unis, où il avait été inculpé de neuf chefs d'accusation. Initialement, il avait plaidé non coupable de toutes les accusations, mais avait finalement reconnu sa culpabilité pour deux d'entre elles.