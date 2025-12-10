NCG : cinquième réunion hier à Washington

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu, hier à Washington, la cinquième réunion de leur Groupe consultatif nucléaire (NCG). La première, depuis l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung et le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.Selon le communiqué de presse commun publié après les discussions, le chef de la délégation sud-coréenne a assuré que Séoul jouerait un rôle de premier plan dans la défense conventionnelle de la péninsule. Son homologue américain a reconfirmé l’engagement de Washington envers la dissuasion élargie au sud du 38e parallèle face à la menace nucléaire de Pyongyang, en utilisant une gamme complète de capacités militaires, y compris des armes nucléaires.Pour rappel, le NCG a officiellement été lancé à la suite de la « déclaration de Washington », signée en avril 2023 entre les dirigeants de l’époque, Yoon Suk Yeol et Joe Biden.