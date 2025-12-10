Pyongyang : fin de la réunion plénière du Parti des travailleurs

Photo : KCNA / Yonhap News

La Corée du Nord a tenu une réunion plénière du Parti des travailleurs du 9 au 11 décembre pour préparer son 9e Congrès, prévu au début de l'année prochaine. Selon la KCNA ce matin, Kim Jong-un a évalué l'exécution des politiques nationales de cette année et a présenté un résumé des principales réalisations.Le dirigeant nord-coréen a souligné que le renforcement de la capacité de défense du pays s'était réalisé de manière efficace et appropriée malgré les changements géopolitiques et technologiques. Il a également mis en avant la légitimité de l'envoi de troupes nord-coréennes dans la région de Koursk en Russie et insisté sur la nécessité de poursuivre le développement vers l'autosuffisance et l'indépendance.Des mesures organisationnelles et politiques pour la préparation du 9e Congrès ont été abordées, ainsi que la question de la révision des statuts du Parti. Certains dirigeants ont été critiqués pour leur attitude inefficace et leurs points de vue erronés.A noter que les propos de Kim Jong-un et d'autres détails n'ont pas été divulgués concrètement. Des annonces politiques plus concrètes sont ainsi attendues début 2026. D'ordinaire, la réunion plénière se tient fin décembre pendant cinq à six jours, mais cette année, elle a été avancée pour une durée plus courte.