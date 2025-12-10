Travailleurs étrangers : lancement d’un groupe de travail de soutien

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Emploi et du Travail a tenu, ce matin, la première réunion du groupe de travail lancé pour soutenir les travailleurs étrangers, dont leur nombre a déjà franchi un million en Corée du Sud.Composé de 23 membres, il inclut des représentants des syndicats, du patronat, des ministères et des organismes concernés, des autorités locales ainsi que des experts du terrain et du milieu académique. Son objectif est de discuter en profondeur, chaque semaine ou toutes les deux semaines jusqu'en février 2026, des mesures de soutien intégrées pour la main d’œuvre étrangère.Les participants ont prévu de structurer l'offre et la demande de travailleurs étrangers du point de vue du marché du travail général. En outre, l'amélioration des systèmes visant à attirer des profils qualifiés et à encourager un emploi à long terme, à protéger les droits, à enquêter sur les violations des droits de l'Homme ainsi que renforcer les signalements et les conseils sera poursuivie.Sur la base des résultats des discussions, le ministère prévoit de publier, au premier semestre 2026, une feuille de route et de soumettre une proposition de révision de la loi sur l'emploi des travailleurs étrangers au Parlement.