Musée national de Corée : record de fréquentation

Photo : YONHAP News

Plus de six millions. C’est le nombre cumulé de visiteurs accueillis cette année par le Musée national de Corée (NMK) jusqu’à hier. Un record depuis son ouverture au public en 1945.Selon le palmarès mondial des musées d’art établi chaque année par The Art Newspaper, le NMK est devenu, en 2024, le quatrième établissement le plus visité au monde, derrière le Louvre, les Musées du Vatican et le British Museum de Londres.Le Musée national a offert des cadeaux souvenirs au six-cent-millionième visiteur symbolique, en l’occurrence, la famille d’un habitant de Seongnam en banlieue de Séoul, ainsi qu’au premier visiteur étranger reçu après le record établi, un Danois.Egalement cette année, la fréquentation cumulée du NMK et des 13 autres musées du pays qui lui sont affiliés a atteint environ 13,8 millions de visiteurs.