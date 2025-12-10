Lee Jae Myung plaide pour les investissements en science et technologie

Photo : YONHAP News

Pour le deuxième jour consécutif, les ministères et les organismes publics sous leur autorité présentent au président de la République leurs principaux projets de l’année prochaine. Ce vendredi, c’est notamment au tour de trois ministères, dont celui de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, de le faire.L’occasion pour Lee Jae Myung de souligner l’importance de la science et des technologies et de promettre un soutien actif à ce domaine. Il a affirmé croire qu’il faut reconnaître leur rôle crucial dans la croissance et le développement de la société ainsi que dans la pensée pragmatique.Le chef de l’Etat a en outre considéré l’éducation, plus précisément la recherche et le développement, comme un vecteur clé de la croissance économique et de la démocratie que la Corée du Sud a réalisés dans un court laps de temps, au point que le monde entier les complimente. Il a alors épinglé de manière indirecte les coupes budgétaires à la R&D sous l’administration de son prédécesseur.Le dirigeant a par ailleurs rappelé les qualités dont les fonctionnaires et les politiques ont besoin pour contribuer à la prospérité nationale, en prenant comme exemple le Rwanda, qui connaît un développement spectaculaire post-génocide. Il les a appelés à faire de leur mieux pour servir l’Etat, avec l’idée que le destin de celui-ci est entre leurs mains. Enfin, Lee Jae Myung a assuré la transparence et l’impartialité dans les affectations de fonctions comme dans leur promotion.