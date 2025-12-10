Jongmyo classé comme « zone du patrimoine mondial »

Photo : YONHAP News

Le sanctuaire Jongmyo, en plein cœur de Séoul, a été désigné comme « zone du patrimoine mondial ». Le Service coréen du patrimoine (KHS) a annoncé aujourd’hui, au journal officiel du gouvernement, cette décision qui concerne un espace de 194 000 m². Ce projet a obtenu le feu vert du comité du patrimoine culturel le mois dernier.Le KHS a expliqué que cette mesure vise à préserver efficacement la valeur universelle de Jongmyo, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, et à assurer sa gestion et son utilisation organisées.Une fois qu'un site est classé comme « zone du patrimoine mondial », il est obligatoire de mener une évaluation d'impact patrimonial lors d'une construction de bâtiments ou d'installations susceptibles de porter atteinte à sa valeur universelle.Cette procédure ne peut pas empêcher l’édification d’un gratte-ciel en face de Jongmyo, mais elle fournit une base juridique pour demander cette évaluation à la municipalité de Séoul ou aux promoteurs immobiliers.