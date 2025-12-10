Le gouvernement prévoit toujours une reprise de l’économie nationale

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances maintient ses précédentes perspectives de reprise économique dans le dernier numéro de sa publication mensuelle sur la conjoncture, parue aujourd’hui. Il estime que l’économie nationale poursuit son redressement pour sortir de la récession du premier semestre, favorisé par la croissance de la demande intérieure et des exportations notamment. En novembre, le ministère avait fait état de la convalescence.Toutefois, les principaux indicateurs, comme ceux de la production et de la consommation, fluctuent d’un mois à l’autre, notamment en raison des longs congés grâce aux jours fériés. En outre, le marché de l’emploi connaît des difficultés persistantes et l’incertitude demeure quant aux investissements dans la construction et sous l’impact des surtaxes américaines.Dans le détail, en octobre, la production industrielle a chuté de 2,5 % sur un mois, soit la baisse la plus importante depuis avril 2020. Même constat pour la production des services (-0,6 %). A l’inverse, les ventes au détail ont progressé de 3,5 % en novembre, dopées par l’amélioration du moral des consommateurs (+2,6 points sur un mois) et l’augmentation des arrivées de touristes chinois (+26,8 % sur un an).