ALE : la commission conjointe Séoul-Washington devrait bientôt se tenir

Photo : Getty Images Bank

Le vice-Premier ministre à l'Economie a déclaré qu'il organiserait prochainement la commission conjointe sur l'accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et les Etats-Unis dans le cadre du suivi des négociations tarifaires.Lors d'une réunion des ministres chargés de l'économie tenue ce matin, Koo Yun-cheol a précisé que Séoul discuterait des modalités d'application des accords sur les secteurs non tarifaires de la manière la plus favorable aux intérêts nationaux. Il a ajouté qu'il œuvrerait à définir rapidement la liste des articles faisant l'objet d'une baisse des droits de douane, tels que les médicaments génériques et les ressources naturelles.Concernant le Royaume-Uni, il a souligné que les chaînes d’approvisionnement et l’environnement commercial avait considérablement évolué depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange bilatéral en 2021. Selon lui, l'exécutif mènera sans accroc les négociations pour améliorer cet ALE, en régissant avec souplesse aux enjeux principaux, notamment les services juridiques.Enfin, la réunion était également consacrée à examiner les orientations de la politique sur le secteur de la construction à l’étranger. Koo Yun-cheol a indiqué que le gouvernement proposerait des modèles d’appel d’offres distingués intégrant des technologies numériques, renforcerait la compétitivité internationale du secteur et soutiendrait l’implantation à l’étranger des PME performantes.