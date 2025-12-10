La loi « DMZ » peine à faire son chemin

Photo : YONHAP News

Deux députés du Minjoo, la majorité présidentielle, ont déposé une proposition de loi visant à permettre au gouvernement sud-coréen d’exercer le droit de contrôle des visites de la zone démilitarisée (DMZ) pour des fins non militaires. Un droit qui relève actuellement du Commandement des Nations unies en Corée (UNC) en vertu de l’armistice de 1953.L’adoption du texte s’annonce toutefois très difficile. En cause, la cacophonie entre les ministères concernés et l’opposition de l’UNC. Le ministre de la Réunification soutient l’enjeu de la proposition. Chung Dong-young a souligné son caractère légitime, voire la souveraineté territoriale, évoquant le fait que les déplacements dans la DMZ du cardinal You Heung-sik et du premier adjoint au conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Kim Hyun-jong, ont récemment été refusés.Cependant, le ministère de la Défense et celui des Affaires étrangères se montrent prudents, affirmant que la concertation préalable avec l’UNC et avec les autres ministères compétents est nécessaire et que, le cas échéant, la gestion de l’armistice pourrait être confuse.Face à une telle divergence d’opinions, le parti au pouvoir envisage d’organiser, la semaine prochaine, une réunion de travail interministérielle pour écouter les avis de tous les ministères concernés. Mais l’UNC persiste dans sa position et insiste sur le fait que c’est seulement à lui de réglementer les visites de la zone tampon séparant les deux Corées, indépendamment de leur objectif.