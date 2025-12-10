Eglise de l’Unification : le lobbying ne distingue pas majorité et opposition

Photo : YONHAP News

Cinq politiciens de la majorité et de l'opposition sont impliqués dans l'affaire de corruption liée à l’Eglise de l’Unification. L'équipe du procureur spécial Min Joong-ki a confirmé, hier, que lors de l'interrogatoire d’août dernier, l’ex-numéro deux du groupe religieux les avait mentionnés.Yun Young-ho a affirmé avoir remis une enveloppe de 40 millions de wons, soit près de 3 000 euros, et deux montres de luxe à l'ancien ministre des Océans et de la Pêche, Chun Jae-soo, afin de soutenir la construction d'un tunnel sous-marin entre la Corée du Sud et le Japon, un projet de longue date de la secte Moon. Il a également accordé une somme similaire à l'ex-député du Minjoo, Lim Jong-seong, ainsi qu'à l'ancien député du Parti unifié du futur, Kim Gyu-hwan.Le haut responsable de l'église a également évoqué le ministre de la Réunification, Chung Dong-young, et la députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Na Kyung-won, mais ils ne sont pas concernés par la réception de pot-de-vin.Toutes les personnes intéressées ont fermement balayé ces soupçons.Le lobbying de la secte s'est surtout accentué à l’approche de la présidentielle de 2022. Dans la liste des cadeaux de fête du Nouvel an lunaire figure un haut responsable de l'ancien gouvernement de Moon Jae-in et Yoon Han-hong, député du PPP classé comme pro-Yoon Suk Yeol.