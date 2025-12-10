Crimes au Cambodge : 107 suspects sud-coréens rapatriés depuis octobre

Photo : YONHAP News

Depuis le mois d’octobre, 107 suspects sud-coréens impliqués dans des arnaques en ligne ont été rapatriés du Cambodge. La porte-parole du Bureau présidentiel a affirmé, aujourd'hui, que ces résultats avaient été obtenus grâce à une mobilisation de l'ensemble du gouvernement, ordonnée par le président Lee Jae Myung.En incluant ceux qui n'ont pas encore regagné la Corée du Sud, le nombre total de ressortissants arrêtés s’élevait à 154 fin novembre.Kang Yu-jung a expliqué que les signalements liés à la séquestration ou la disparition de sud-Coréens dans le pays d'Asie du Sud-Est avaient diminué de plus de 80 %, passant de 93 à 17 cas entre octobre et novembre. Elle a ajouté que le chef de l'Etat avait ordonné de mettre en place une cellule spéciale pour faire face au problème et que l’équipe conjointe Séoul-Phnom Penh avait été lancée sur place.La porte-parole a indiqué que l'exécutif continuera d’agir fermement pour mettre un terme aux crimes transnationaux qui menacent la vie et la sécurité des citoyens sud-coréens.