Dépréciation continue du won : réunion d'urgence du gouvernement

Le gouvernement a tenu, hier, une réunion pour répondre à la dépréciation continue du won face au dollar américain. Présidée par le vice-Premier ministre, elle a rassemblé Lee Eog-weon, président de la Commission des services financiers (FSC), Rhee Chang-yong, gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Lee Chan-jin, directeur du Service de supervision financière (FSS) et des représentants des ministères de l'Industrie et du Commerce et de la Santé.Les discussions ont porté sur les tendances des marchés financiers et des devises étrangères interne et externe afin de réfléchir sur les moyens d'y faire face. Le contenu des débats n'a pas été révélé, toutefois, en raison de la présence des ministères de la Santé et de l'Industrie, les investissements à l'étranger de la Caisse nationale des retraites et les réserves en dollar des entreprises exportatrices ont pu être abordés comme moyens de revalorisation du won.Ce mois-ci, le marché des devises étrangères de la Corée du Sud montre des signes peu habituels. Le dollar s'est acheté en moyenne plus de 1 470 wons, un niveau jamais enregistré depuis la crise financière de 1997. Le taux de change a même atteint 1 479 wons lors du marché nocturne de vendredi dernier.