Santé : la Corée du Sud, la Chine et le Japon s'engagent à coopérer pour un accès élargi aux soins essentiels

Photo : YONHAP News

Les ministres de la Santé de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon se sont réunis samedi et dimanche à Séoul. Dans leur déclaration commune, ils sont convenus de collaborer au sujet de la couverture sanitaire universelle (CSU), le vieillissement en bonne santé et la santé mentale, grâce à l'intelligence artificielle (IA) et aux autres technologies numériques.Selon le ministère, Jeong Eun-kyeong, Feng Yong et Kenichiro Ueno se sont engagés à coopérer pour renforcer les soins de santé numériques et à partager les différentes mesures d'application des technologies adaptées aux infrastructures et systèmes de chaque pays.Confrontés au vieillissement démographique, Séoul, Pékin et Tokyo soutiendront la mise en place d'un système intégré de soins de santé et de services sociaux tout au long de la vie.Concernant la santé mentale, qui exerce un impact significatif sur la qualité de vie, ils ont décidé de privilégier la prévention, la détection en amont des groupes à risque et l'intervention menée en temps opportun grâce aux nouvelles technologies.Jeong Eun-kyung s'est également entretenue en tête-à-tête avec les délégations chinoise et japonaise ainsi qu'avec les représentants du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Asie-Pacifique (WPRO). Avec ces derniers, elle a signé la deuxième stratégie de coopération avec les pays (CCS).