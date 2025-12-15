Guerre en Ukraine : Kim Jong-un met en scène le retour de Koursk de ses troupes

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tenu une cérémonie de bienvenue pour le 528 régiment du génie, dépêché à Koursk au côté de l'armée russe. Selon la KCNA, tous les participants à l'Assemblée plénière du Parti des travailleurs, les hauts responsables du ministère de la Défense et des armées, des militaires, des citoyens de Pyongyang et les familles des soldats y étaient présents.Kim Jong-un a salué la brigade formée le 28 mai dernier et déployée début août. Il lui a rendu hommage pour son dévouement qui, selon lui, ne sera jamais oublié. La distinction du premier ordre de la liberté et de l'indépendance a été décerné à tout le régiment et ses neuf victimes ont reçu le titre de « Héros de la République populaire démocratique de Corée ».Le dirigeant nord-coréen a également souligné la valeur de l'armement idéologique qui serait « l'arme la plus redoutable de son armée ». Il a ajouté qu'aucune arme de technologie de pointe ne pourrait la neutraliser, étant donné que « les soldats nord-coréens considèrent leur vie consacrée à la patrie non pas comme un sacrifice, mais comme un honneur ».Pour rappel, Pyongyang avait envoyé une unité militaire spéciale à Koursk, puis dépêché plus de 1 000 hommes supplémentaires pour le déminage et d'autres travaux de rétablissement de la région, dont une partie fut contrôlée par l'Ukraine.C'est la première fois que la Corée du Nord révèle l'envoi de soldats du génie pour le déminage en Russie. Kim Jong-un a détaillé en public la durée de ces missions et le nombre de victimes.