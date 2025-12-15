Coupang : le nombre d’utilisateurs en hausse malgré la fuite de données

Photo : YONHAP News

En dépit de la fuite massive des informations personnelles de ses clients, révélée le 29 novembre, Coupang a enregistré une légère hausse du nombre de ses utilisateurs au cours de la première semaine de décembre. C’est ce que montre une étude menée par WiseApp Retail, une société spécialisée dans l’analyse des données liées aux applications et aux services de commerce de détail.Selon les résultats publiés dimanche, le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU) de la principale plateforme sud-coréenne de commerce en ligne a atteint 29,93 millions durant la semaine du 1er au 7 décembre, soit une progression d’environ 4,1 % par rapport à la semaine du 3 au 9 novembre.Cette évolution contraste avec les reculs enregistrés sur la même période par des concurrents du même secteur, tels que 11st (-25,2 %), AliExpress (-13,5 %), Gmarket (-1,8 %) ou encore Naver Plus Store (-1,4 %).Un scénario similaire est également observé par rapport aux troisième et quatrième semaines de novembre, avec des hausses respectives de 3,7 % et de 1,7 %.Par ailleurs, entre le 1er et le 7 décembre, les applications Coupang Play, dédiée au streaming, et Coupang Eats, spécialisée dans la livraison de repas, toutes deux intégrées aux services de Coupang, ont elles aussi vu leur nombre d’utilisateurs augmenter sur un mois, respectivement de 4 % et de 3 %.Selon les experts, ces résultats solides s’expliquent par l’écosystème numérique intégré de Coupang, qui combine commerce, logistique et divertissement. Ce modèle engendrerait un « effet de verrouillage », rendant plus difficile pour les consommateurs le passage à une plateforme concurrente.