Droits de douane américains : le gim en est exempté

Le « gim », la feuille d'algue séchée assaisonnée, est exempté des tarifs douaniers américains de 15 % imposés sur les produits sud-coréens. C'est ce qu'a annoncé, hier, le ministère de l'Océan et la Pêche s'appuyant sur la fiche d'informations conjointe issue des négociations commerciales Séoul-Washington rendue publique le mois dernier.Depuis le 13 novembre dernier, il est le seul produit halieutique de la Corée du Sud bénéficiant de cette faveur. Au contraire, les algues séchées non assaisonnées sont toujours sujettes aux droits de douane.A noter que des négociations supplémentaires doivent être menées pour ajuster les droits de douanes sur les algues, le thon et la gélose.Malgré la mise en place des nouvelles mesures tarifaires, de janvier à novembre, les expéditions vers de « gim » de tous types vers les Etats-Unis ont atteint 228 millions de dollars, soit une hausse de 15 % en glissement annuel.