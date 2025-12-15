La police perquisitionne le siège de l’Eglise de l’Unification

Photo : YONHAP News

La police a mené dix descentes dans le cadre de son enquête sur des allégations de corruption impliquant l’Eglise de l’Unification et plusieurs personnalités politiques. Son équipe spéciale chargée de l’affaire s’est rendue, ce matin, au siège du groupe religieux à Gapyeong, dans le Gyeonggi, ainsi que dans ses locaux à Séoul, afin d’y procéder à des perquisitions.Parmi les lieux fouillés figurent également les résidences de l’ancien ministre des Océans et de la Pêche, Chun Jae-soo, de l’ex-député du Minjoo, Lim Jong-seong, ainsi que de l’ancien élu du Parti unifié du futur, Kim Gyu-hwan. Ces derniers sont soupçonnés d’avoir reçu des pots-de-vin ou des financements politiques illicites de la part de la secte Moon.Les bureaux de l’équipe d’enquête spéciale chargée des investigations sur l’ex-Première dame, Kim Keon-hee, ont aussi été visés. Le groupe dirigé par le procureur Min Joong-ki est soupçonné d’avoir mené ses investigations de manière partiale, en faveur du camp au pouvoir.Enfin, la police a également procédé à des fouilles au centre de détention de Séoul, où sont incarcérés la cheffe de l’Eglise de l’Unification, Han Hak-ja, et l’ex-numéro deux de l’organisation, Yun Young-ho, deux figures clés accusées d’avoir soudoyé le couple de l’ex-président Yoon Suk Yeol, ainsi que plusieurs responsables politiques.