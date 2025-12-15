Onu : report de la décision sur de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord

Photo : Getty Images Bank

Le quotidien japonais Yomiuri Shimbun a rapporté, hier, que le Conseil de sécurité des Nations unies avait récemment décidé de reporter sa décision sur la demande américaine visant à imposer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, en raison de l’opposition exprimée par la Chine et la Russie.Selon des sources au sein de l'organe, Washington a demandé de cibler sept navires impliqués dans l’exportation de charbon et de minerai de fer nord-coréens, estimant qu’ils avaient participé à des transactions d’exportation interdites par de précédentes résolutions.Le 3 novembre, le département d’État américain avait affirmé que des bateaux de pays tiers avaient transporté et déchargé en Chine du charbon et du minerai de fer en provenance de Pyongyang, dont l’exportation est interdite par les sanctions onusiennes. Il avait alors précisé que le Comité des sanctions des Nations unies contre la Corée du Nord, également connu sous le nom de Comité 1718, devait les inscrire immédiatement sur la liste des entités sanctionnées.