La Corée du Sud et le Laos décident d’élever leurs relations à un partenariat global

Write: 2025-12-15 14:43:13Update: 2025-12-15 14:53:25

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a déclaré aujourd’hui, lors de l’ouverture de la réunion élargie tenue au bureau présidentiel de Yongsan avec son homologue laotien, que les deux pays étaient convenus d’élever leurs relations au rang de partenariat global.
 
Lee Jae Myung a souligné le caractère particulier de cette visite officielle, la première depuis douze ans, organisée à l’occasion du 30e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques bilatérales. Il a également rappelé que la Corée du Sud figurait parmi les trois principaux partenaires de coopération au développement du Laos et occupait le cinquième rang des pays investisseurs, ajoutant que Vientiane constituait un partenaire clé dans les cadres de coopération avec l’Asean et la région du Mékong.
 
De son côté, Thongloun Sisoulith a déclaré que cette rencontre constituait une occasion de confirmer une nouvelle fois les résultats positifs obtenus au cours des trente dernières années, durant lesquelles les deux nations ont coopéré de manière globale dans de nombreux domaines.
