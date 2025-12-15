Près de 1,6 million de personnes de 20 à 39 ans sont sans emploi en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Selon l’Agence nationale des données et des statistiques, en novembre, le nombre de personnes âgées de 20 à 39 ans se trouvant « en dehors de l’emploi » a atteint 1,589 million. Soit une hausse de 28 000 sur un an et le niveau le plus élevé observé depuis novembre 2021, au plus fort de la pandémie de Covid-19, lorsqu'il s’élevait à 1,737 million.Sont concernés, les demandeurs d’emploi ainsi que les inactifs économiquement et déclarés en situation de « repos ». Ces derniers étaient 719 000, un record depuis le début des statistiques en 2003. Les personnes en préparation à l’insertion professionnelle étaient, quant à elles, au nombre de 511 000.La progression est particulièrement marquée chez les 30-34 ans, où 386 000 personnes se trouvaient en dehors du marché du travail, soit une augmentation de 38 000 en un an. Les difficultés s’étendent ainsi désormais à la trentaine, en lien avec le retard du premier emploi chez les jeunes dans la vingtaine.Par ailleurs, le ministère de l’Économie et des Finances a récemment indiqué qu’il prévoyait de mettre en place, d’ici au premier trimestre 2026, des mesures de soutien ciblées pour les jeunes en situation de « repos », en fonction notamment de leur volonté de travailler et de leur expérience professionnelle.