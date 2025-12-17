L’OMI a effectué un audit technique en Corée du Nord en novembre

Photo : YONHAP News

L’Organisation maritime internationale (OMI) a mené, le mois dernier, une inspection technique en Corée du Nord. Selon le site Internet des Nations unies, dont elle relève, des responsables de l’institution s'y sont rendus durant la semaine du 17 novembre. Ils ont rencontré des représentants de l’administration maritime nord-coréenne et visité plusieurs sites dans le cadre du système d’audit des Etats membres de l’OMI.Cette visite intervient dans un contexte de maintien de restrictions strictes d’accès au pays pour les organisations internationales, imposées depuis la pandémie de COVID-19. C'est le premier déplacement du personnel d’une institution onusienne au nord du 38e parallèle depuis juillet 2024, lorsque le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, s’était rendu à Pyongyang.L’OMI a pour mission d’établir des normes mondiales en matière de sécurité maritime et de protection du milieu marin, ainsi que d’encourager les Etats membres à les mettre en œuvre. Ces derniers sont soumis à un audit obligatoire tous les sept ans, destiné à vérifier la transposition dans leur législation nationale des conventions adoptées par l'organisation, ainsi que l’état de leur application. La Corée du Nord l'a rejointe en 1986.Selon des observateurs, le régime aurait autorisé cette visite à titre exceptionnel et ne serait pas encore disposé à reprendre la coopération humanitaire avec les organisations internationales. Le personnel des institutions onusiennes qui avaient été contraint de quitter le territoire durant la crise sanitaire, n’y est toujours pas retourné.