Séoul-Londres : succès des négociations visant à conclure un ALE actualisé

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Royaume-Uni ont enfin bouclé leurs négociations lancées il y a deux ans, en vue d’actualiser leur accord de libre-échange (ALE) post-Brexit, mis en vigueur en 2021. Une déclaration conjointe en ce sens a été signée hier à Londres.En vertu de ce traité commercial « amélioré », les critères d’origine pour les principales marchandises sud-coréennes entrant sur le territoire britannique seront assouplis, plus particulièrement pour les véhicules électriques et les produits alimentaires et de beauté. Le seuil du traitement en franchise douanière appliqué aux automobiles sud-coréennes sera réduit à 25 %. Actuellement, pour en bénéficier, les constructeurs doivent prouver qu’au moins 55 % de la valeur ajoutée d’une voiture, composants et matériaux compris, a été générée dans leur pays. C’est donc un enjeu de taille pour eux, les automobiles ayant représenté, l’an dernier, 36 % du total des exportations sud-coréennes vers le pays européen.L’ALE bilatéral prévoit également que le Royaume-Uni ouvrira son marché des trains à grande vitesse à la Corée du Sud, alors que jusqu’à présent, seulement celle-ci le fait. En ce qui concerne les services, Londres a notamment promis d’accorder un accès supplémentaire à son marché des jeux en ligne, dans lesquels les entreprises sud-coréennes sont compétitives, ainsi qu’à ceux des filières basées sur les technologies nouvelles, comme l'intelligence artificielle (IA).Les deux parties se sont en outre engagées à simplifier leur système de visas, à conclure un accord de production conjointe d’œuvres audiovisuelles et à introduire de nouvelles réglementations visant à protéger leurs investisseurs.Le traité leur permettra aussi de travailler main dans la main dans d'autres domaines, tels que l’IA, la recherche et le développement entre leurs entreprises et la chaîne de l’approvisionnement.