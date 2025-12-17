Hyundai Motor Company prévoit la création de 40 000 emplois aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le PDG de Hyundai Motor Company a confirmé le plan d'investissement de son groupe aux Etats-Unis lors de sa visite dans l'Etat de Georgie où, en septembre dernier, quelque 300 travailleurs sud-coréens présents sur le site d’une usine de batteries du consortium Hyundai–LG Energy Solution avaient été arrêtés et placés en détention à la suite d’un raid de l’immigration américaine.Dans une interview accordée au magazine local Atlanta Business Chronicle, parue lundi, José Muñoz a déclaré que son entreprise prévoyait toujours d’investir 26 milliards de dollars sur le sol américain au cours des quatre prochaines années.Selon lui, le constructeur automobile s’efforcera de maximiser la productivité de son complexe Metaplant America en Géorgie, notamment grâce à l’automatisation robotique et à l’intelligence artificielle (IA). En outre, le groupe misera sur la localisation de la production des véhicules et de la chaîne logistique d’approvisionnement afin de réduire les coûts et d’accroître sa compétitivité.José Muñoz a également souligné que les recrutements se poursuivraient jusqu’à l’atteinte de la capacité de production maximale, ajoutant que 40 000 emplois devraient être créés, directement ou indirectement en Géorgie. Enfin, concernant les droits de douane, il a affirmé que la localisation de la production constituait une solution simple pour y faire face.