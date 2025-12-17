KBS WORLD Radio : « APT. » de Rosé élue chanson de l’année

Photo : YONHAP News

Selon les résultats d’une enquête menée par KBS WORLD Radio, la chanson « APT. », interprétée par Rosé en collaboration avec Bruno Mars, a été désignée chanson de l’année. Les artistes G-Dragon et BoyNextDoor se sont, quant à eux, hissés conjointement à la première place dans la catégorie artiste de l’année.« APT. » s’est distinguée par sa capacité à intégrer des éléments culturels sud-coréens, tout en franchissant de manière fluide la frontière entre la K-pop et la pop internationale.Le groupe BoyNextDoor a été salué pour son concept de « garçon d’à côté » et pour une musique jugée naturelle, qui a rencontré une forte adhésion auprès de la génération Z à l’échelle mondiale.G-Dragon a, de son côté, confirmé le statut qu’il a construit de longue date en tant que producteur et artiste solo depuis ses débuts, rassemblant un large soutien intergénérationnel.Dans les autres catégories, IU a été élue artiste solo de l’année, Stray Kids boys band de l’année et aespa girls band de l’année.Ce sondage a été mené du 17 novembre au 4 décembre sur le site Internet et l’application mobile de KBS WORLD Radio. 4 740 personnes issus de 114 pays y ont répondu.Sur la base de ces résultats, l’émission spéciale de fin d’année « Bilan 2025 de la K-pop » sera diffusée du 26 au 28 décembre, en 11 langues.