L’ex-chef du KDIC condamné à deux ans de prison en première instance

Photo : YONHAP News

Hier, le tribunal du district central de Séoul a condamné en première instance l’ex-commandant du renseignement militaire (KDIC) à deux ans de prison ferme et à une amende de 24,9 millions de wons pour infraction à la loi sur la protection des informations personnelles et pour corruption.Noh Sang-won, démobilisé de l’armée en 2018 pour un soupçon d’agression sexuelle, est suspecté d’être profondément intervenu dans la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol en décembre 2024, en complicité avec l’ex-ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, en poste au moment des faits. Plus précisément, il se serait fait transférer les informations personnelles de certains militaires du KDIC, entre septembre et décembre 2024, afin de créer une équipe d’enquête secrète sur de prétendues fraudes électorales. L’idée défendue par l’ex-chef de l’Etat destitué, selon laquelle l’instauration de l’état d’exception était nécessaire pour investiguer aussi sur ces fraudes lors des législatives de 2024, remportées par le Minjoo, alors la principale force de l’opposition.L'ancien général aurait également reçu, l’an dernier, au moins 20 millions de wons de la part de deux militaires en échange d’une promesse de les aider à obtenir une promotion. La justice l’a reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, affirmant que ces crimes ont été la force motrice de l’imposition du coup de force.C'est la première condamnation prononcée par la Cour contre les individus inculpés par le procureur spécial Cho Eun-suk, dans le cadre de ses enquêtes sur l’insurrection.A noter qu’un procès distinct de Noh Sang-won se poursuit au même tribunal pour « exercice de la mission importante en lien avec la loi martiale ».