L’arbre de Noël d’Aegibong sera allumé le 20 décembre

Photo : YONHAP News

Une cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël aura lieu le samedi 20 décembre au parc écologique d’Aegibong à Gimpo, un lieu qui offre des vues directes sur la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé la municipalité mardi.A proprement parler, il ne s’agit pas d’un arbre, mais d’un parcours en zigzag, inspiré de la forme d’un sapin de Noël, qui se parera de lumières pour la troisième année consécutive. Les visiteurs pourront également découvrir une version réduite de la tour en acier illuminée de l’observatoire du pic Aegibong, disparue il y a 11 ans. Par ailleurs, divers programmes participatifs seront proposés, notamment des ateliers de fabrication de boules à neige et de couronnes de Noël, ainsi que des séances photo avec le Père Noël.L’histoire de l’arbre de Noël au pic Aegibong remonte à 1954, au lendemain de la guerre de Corée. A l’époque, des soldats sud-coréens décoraient et illuminaient de véritables sapins jusqu’à ce qu’une tour métallique haute de 18 mètres soit érigée en 1971 afin de briller à la fin de chaque année. Située à seulement 1,4 km du district nord-coréen de Kaepung, cette structure, devenue un symbole de l’aspiration à la paix, n’était pas du goût de Pyongyang qui avait menacé de la détruire. En 2014, la tour a été démolie pour des raisons de sécurité. Le relais a été repris en 2023 par le chemin illuminé du parc écologique d’Aegibong.