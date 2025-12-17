Aller au menu Aller à la page

Lee Jae Myung veut désamorcer la polarisation sociale

Photo : YONHAP News

Lors du conseil des ministres hebdomadaire, aujourd'hui, Lee Jae Myung a souligné la nécessité de freiner la polarisation de la société, de constituer pour cela un écosystème visant à promouvoir notamment la solidarité et la coopération économiques ainsi que de changer le paradigme politique pour une croissance impartiale et durable. 

Le président de la République a ensuite ordonné de se pencher sur les meilleurs moyens de relancer l’économie sociale et solidaire dans divers secteurs, dont l’éducation, les soins médicaux et le logement. Il a demandé à ses ministres d’accélérer la concrétisation des politiques déjà élaborées. 

Le chef de l’Etat a également réaffirmé l’enjeu de la retransmission inédite de l’intégralité de toutes les séances de présentations des chantiers programmés par chaque ministère pour l’année prochaine. Il consiste, selon lui, à rendre publics avec transparence tous les projets à mener et à donner ainsi confiance au peuple. Certains de ses propos tenus au cours de ces exposés, qui ont débuté jeudi dernier, font polémique et débrayent la chronique.   

Enfin, Lee Jae Myung a promis de reconnaître le dévouement et le travail exceptionnels des fonctionnaires avec une récompense spéciale.
