Fonds national de croissance : Séoul prévoit d’investir 30 000 milliards de wons en 2026 dans les industries de pointe

Photo : YONHAP News

Le gouvernement s’est penché sur le plan de gestion du nouveau Fonds national de croissance dédié aux industries de pointe ce matin, lors d’une réunion interministérielle sur le renforcement de la compétitivité industrielle et les stratégies de croissance.Sur l’enveloppe totale prévue de 150 000 milliards de wons, l’exécutif a décidé d’en investir plus de 30 000 milliards. Leur répartition sera déterminée à l’issue d’un processus de consultations équitable, transparent et fondé sur l’expertise dans le but de créer des leviers de croissance pour les vingt prochaines années.Concernant les modalités d’investissement, 3 000 milliards de wons seront utilisés pour des prises de participation directes du gouvernement dans des sociétés et 7 000 milliards seront consacrés à des participations indirectes via un fonds spécialisé. Par ailleurs, 10 000 milliards seront respectivement alloués à des investissements liés aux infrastructures et à des prêts à taux réduits.Par ailleurs, le Fonds pour les industries stratégiques avancées, géré par la Korea Development Bank (KDB), émettra des obligations pour un montant de 15 000 milliards de wons afin de financer ses investissements en 2026. Les 15 000 milliards de wons restants proviendront de contributions de banques commerciales, de fonds de pension et de financements privés. Dans ce cadre, environ 600 milliards de wons seront levés via un fonds de participation citoyenne, dont les détails devraient être annoncés au cours du premier trimestre 2026.