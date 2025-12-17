Howard Lutnick salue l’investissement de Korea Zinc aux États-Unis

Photo : YONHAP News

Le secrétaire américain au Commerce a salué, dans un communiqué, la décision de Korea Zinc de construire une vaste usine de raffinage destinée à la production de minerais stratégiques dans le Tennessee aux États-Unis. Cet investissement, estimé à 11 000 milliards de wons, a été qualifié de « grande victoire ».Howard Lutnick a déclaré que Donald Trump avait conclu un accord majeur sur les minerais critiques visant à renforcer la sécurité nationale, à reconstruire la base industrielle du pays et à mettre fin à la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères.Selon lui, Washington disposera d’un droit d’accès prioritaire à la production annuelle de 540 000 tonnes de matières essentielles issues de cette raffinerie. Il a ajouté que cette priorité illustrait précisément « la manière dont les États-Unis remportent la victoire ».Dans un contexte marqué par une instrumentalisation croissante des ressources naturelles à l’échelle mondiale, des observateurs estiment que ce projet contribuera à renforcer la coopération entre Séoul et Washington en matière de sécurité économique, tout en jouant un rôle majeur dans la diversification des circuits d’approvisionnement au niveau international.