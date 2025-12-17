Séoul-Washington : lancement des consultations sur la politique nord-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont lancé, aujourd’hui à Séoul, des consultations qu’ils tiendront régulièrement afin de coordonner leur politique nord-coréenne et celles liées à la fiche d’informations communes sur les détails de leur accord commercial. Ce document portant également sur la nécessité pour les deux alliés de travailler en étroite coopération en matière de politique vis-à-vis du Nord.Le directeur du centre de la stratégie diplomatique et du renseignement du ministère des Affaires étrangères, Jeong Yeon-doo, et le Chargé d’affaires américain à Séoul, Kevin Kim, ont conduit la délégation respective des deux pays.Un léger désaccord a toutefois eu lieu sur l’enjeu de la réunion et son organisateur. Pour le ministère de la Réunification, c'était à lui de la tenir, les discussions étant consacrées aux questions intercoréennes. Son représentant, qui devait y participer à l’origine, était donc absent.Le ministre de la Réunification, Chung Dong-young, et certains de ses prédécesseurs partisans du rapprochement avec le régime de Kim Jong-un redoutent, quant à eux, que ce rassemblement n’ait qu'un caractère similaire au Groupe de travail que Séoul et Washington avaient mis en place en 2018. Une instance au sein de laquelle la première administration Trump s’était montrée ferme à l’égard des dérogations aux sanctions internationales contre Pyongyang sur les projets d’échanges et de coopération entre les deux Corées.